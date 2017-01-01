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Öğrencilere "Geleceğimi Koruyorum" semineri düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'da ilkokul öğrencilerine yönelik "Geleceğimizi Koruyorum" isimli eğitim semineri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Geleceğimi Koruyorum" isimli seminer düzenlendi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitüsünde görevli uzman personeller tarafından ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerime seminer verildi.

Program sonrası seminere katılan öğrencilere İl Milli Eğim Şube Müdürü Yalçın Taşpınar tarafından sertifika verildi.

(MT-SD-Y)



28.04.2017 15:51:44 TSI

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