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Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin öğrenilemeyen 13 DD 836 otomobil ile karşı yönden gelen 13 DD 836 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. kazada otomobil içerisinde bulunan Hamdullah Gökyer (26) ve Fırat Güzelsöz yaralanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(HO-ŞAK-Y)



28.04.2017 16:33:46 TSI

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