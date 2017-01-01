28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

28 Nisan 2017 Cuma, 16:25
Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin öğrenilemeyen 13 DD 836 otomobil ile karşı yönden gelen 13 DD 836 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. kazada otomobil içerisinde bulunan Hamdullah Gökyer (26) ve Fırat Güzelsöz yaralanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(HO-ŞAK-Y)

28.04.2017 16:33:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ahlat Bastonuna;&quot;Türkiye Kültür Oskarı ödülü&quot;
YEREL

AHLAT BASTONUNA;"TÜRKİYE KÜLTÜR OSKARI ÖDÜLÜ"
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Tatvan'da Kut'ül Amare zaferi kutlandı
YEREL

TATVAN'DA KUT'ÜL AMARE ZAFERİ KUTLANDI
Tatvan'da &quot;Kadim Şehir Bitlis&quot; konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

TATVAN'DA "KADİM ŞEHİR BİTLİS" KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
TATSO'dan &quot;faizsiz kredi&quot; açıklaması
YEREL

TATSO'DAN "FAİZSİZ KREDİ" AÇIKLAMASI
Tatvan'da &quot;Benim Adım Kudüs&quot; konulu konferans düzenlendi
YEREL

TATVAN'DA "BENİM ADIM KUDÜS" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Kaymakam Özkan'dan şehit askerin ailesine taziye ziyareti
YEREL

KAYMAKAM ÖZKAN'DAN ŞEHİT ASKERİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
BEÜ'de &quot;Geçmişten Günümüze Gençlik Paneli&quot;
YEREL

BEÜ'DE "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GENÇLİK PANELİ"
(Özel haber) Bitlisli kanaat önderinden başkanlık sistemi değerlendirmesi
YEREL

(ÖZEL HABER) BİTLİSLİ KANAAT ÖNDERİNDEN BAŞKANLIK SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...