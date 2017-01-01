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3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Konya'da başladı

28 Nisan 2017 Cuma, 16:36
3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Konya'da başladı
3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Konya'da başladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi tarafından, Selçuklu Belediyesi desteğiyle Avicenna Bilim Topluluğu'nun 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan Avicenna Bilim Topluluğun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Selvi, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Doç. Dr. Selvi, "Türkiyemizin farklı şehirlerinden, farklı tıp fakültelerinden gelen 450-500 öğrencimizin burada olması bizim için çok mutluluk ve heyecan verici. Avicenna Bilim Topluluğu'nun yaptıklarını faaliyetlerle adından söz ettiren bir topluluk. Avicenna Topluluğu, 'bilimsel makale nasıl yazılır' toplantıda görüyoruz. Ertesi gün bakıyoruz Kızılay aracı ile Yemen'deki açlığa müdahale için bir kermes programında buluyoruz. İşitme engelli bir hastamız geldiğinde Avicenna Topluluğu öğrencilerini çağıyoruz. Çünkü onlar kendileri açışından çok önemli olan işaret dili kursunu başarıyla tamamlamış ve öğrenmişler. Gelecekle ilgili planlar kurabilen, sosyal faaliyet organizasyon nasıl yapılabileceğini bilen topluluktur. Avicenna Bilim Topluluğu, bilimsel olduğu kadar bir düşünce topluluğudur" diye konuştu.

"Selçuk Tıp Fakültesi köklü maziye sahip bir fakülte"
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş,"42. kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz Selçuk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda başarılarla kendini kanıtlamış köklü bir üniversite. Misyonuna uygun anlayışla hızlı bir büyüme içerisinde olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültemizin akademik teşvik ödüllerinde Hacettepe Üniversitesi'nden sonra ikinci sıradayız. Ulusal tıp eğitimi akreditasyon kurulu tarafından eğitim programı 2021 yılına kadar akredite edilen fakültemize ulusal ve uluslararası etkinliğini kanıtlamış modern, çağdaş tıp eğitimi verilmekte. Bu genç dinamik fakültemizin oldukça bilimsel ve sosyal faaliyetler içerisinde bulunan 8 öğrenci topluluğu mevcuttur. Bunların içerisinde Avicenna Topluluğu gerek organize ettikleri yüksek seviyeli bilimsel sosyal etkinlikler, gerekse öğrencilerimiz arasındaki ilişkilerimizin geliştirmesi, kurumsal kimliğimizin güçlenmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

"Özde siz gençlerimiz var"
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin yaptığı konuşmada, kongrede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkelerin devamlılığını sağlamak ülkelerin temel görevidir. Şartların giderek zorlaştığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak istikbale yürümek istiyorsak gençleri, geleceğin tüm sorunların üstesinden gelecek şekilde yetiştirmemiz gerekir. Gelecek nesiller kendilerine çok iyi yetiştirmeleri gerekir ki bu bayrak hep yukarılara tırmansın, hep en üstte olsun. Ülkenin gelişmesinde etkin rol almak adına bilgi düzeyinizin en üstte ve dolu olması gerekir. Bu açıdan gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz ve sizlerin yetişmesi için özen gösteriyoruz. Sizlere daha çok vakit ayırıyoruz. Çünkü bizim asli vazifemiz eğitim-öğretimdir" diye konuştu.
Prof. Dr. Şahin, Selçuk Üniversitesi bünyesinden 7 adet üniversitenin kurulduğunu, Konya Teknik Üniversitesi'nin kurulması adına da çalışmaların devam ettiğini aktardı. Prof. Dr. Şahin, Selçuk Üniversitesinin güçlü kadrosuyla hem Konya hem Konya Sanayisi hem de Türkiye açısından etkin üniversiteye kavuşacağını anlattı.
Açılış konuşmalarının ardından, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Fizyolojik Temelleri" konulu sunum gerçekleştirdi.
Kongreye Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Avicenna Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Selvi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayrettin Hayrullah Sofuoğlu, Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Şimşek, Avicenna Topluluk Başkanı Şule Arıcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Öte yandan, 3 gün sürecek kongrede, 27 sunum yapılacağı bildirildi.
(AH-Y)

28.04.2017 16:44:27 TSI
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