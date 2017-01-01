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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta modern adliye binası inşaatı hızla yükseliyor

28 Nisan 2017 Cuma, 17:00
Tokat'ta modern adliye binası inşaatı hızla yükseliyor
Tokat'ta modern adliye binası inşaatı hızla yükseliyor

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta eski cezaevinin yerine yapılmaya başlanan modern adliye binası hızla yükseliyor.
Tokat'ta 34 yıldır hizmet veren adliyesi binasının fiziki olarak yetersiz kalması sonucu eski cezaevinin bulunduğu alanda 15 Şubat'ta temeli atılan adliye binası inşaatı çalışmaları devam ediyor. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, yaklaşık olarak 21 milyon liraya mal olacak olan adliye binası inşaatının 2018 yılı Mart ayına tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Akıllı bina olarak inşa edilen adliye binasında her ayrıntının planlandığını ifade eden Turhan, merkezi ısıtma sisteminden güvenlik sistemine binanın modern olarak dizayn edileceğini kaydetti.
Mimari yapısı ile dikkat çekecek olan adliye binasında duruşma salonlarına hükümlülerin 8 asansörlerle çıkartılacağı, adliye koridorlarında bekletilmeyeceği öğrenildi.
(Nİ-UY-Y-)

28.04.2017 17:08:03 TSI
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