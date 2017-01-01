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Yalova Belediyesi'nden hakem ve gözlemcilere destek



(Fotoğraflı)



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salma, hakem ve gözlemciler ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yalova Şubesi Başkanı Süleyman Caner Çark, Hakem Kurulu Başkanı Erdal İla ile hakem ve gözlemcilerle buluştu. Sporu ve sporcuyu Yalova Belediyesi'nin imkanları dahilinde her daim desteklediklerini belirten Başkan Salman, hakem ve gözlemcilerle sohbet etti. Yalova Şubesi Başkanı Süleyman Caner Çark, Başkan Vefa Salman'a spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü plaket takdim etti.

(EB-MŞ)



28.04.2017 17:11:18 TSI

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