Seydişehir'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasının temeli atıldı

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, ülke ekonomisinin en önemli can damarı olan tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlayabilmek için ülkedeki tüm özel ve kamu sektöründeki kurumlar gibi var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Baydar, "Bu çalışmalarımızı yaparken bakanlık olarak teşkilat olarak rehber esas konu çalışan ve müşteri memnuniyetidir. Çalışanımızı memnun edebilmek, hizmet ettiğimiz esnafımızı, sanayicimizi ve çiftçimizi memnun etmekten geçiyor. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık binamızın yapılması noktasında arsa tahsisinde bulunan Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a teşekkür ediyorum " dedi.

Üç yıl önce yaptıkları çalışmalarda üçlü sacayağını oluşturulması noktasında fikir beyan ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Hükümeti, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesinin bu birlikteliği sağladığını ve birlikte çok güzel çalışmalara imza attığını kaydetti. Seydişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilçenin bina konusunda en sıkıntılı kurumlarından biri olduğunu belirten Başkan Tutal, "Personelimizin ne kadar zor şartlarda çalıştığını herkes biliyor. İnşallah onları rahat bir çalışma ortamına kavuşturacağız. Seydişehirli çiftçilerimize çok güzel hizmetler verebilecekler. Binamız 5 bin 500 metrekarelik bir alan. Müdürlüğümüze bu hizmeti kazandırabilmek için meclis kararımızla tahsisimizi gerçekleştirerek karşılıksız arsamızı verdik. Gençlik Merkezimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumuza da aynı şekilde arsalarımız karşılıksız verdik. Seydişehir'i hem tarihi hem fiziki yapısını beraberce değiştiriyoruz. Önemli projelerimiz vardı. Hepsi devam ediyor. Eski Garaj projemizi tamamladık, 6 Haziranda ihalesini yaparak kısa bir sürede temelini atacağız. Termal Bölgesinde 315 bin metrekarelik alanı belediyemize kazandırdık. 3. Jeotermal kuyumuzu açıyoruz. Projemizi hazırladık" dedi.



"Eski binamızı yeşil alan olarak hizmete sunacağız"

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık kurumunun yeni binasına taşınmasıyla mevcut eski binanın yeşil alan olarak hizmet vereceğini kaydeden Başkan Tutal, "Ekim ayında bina yapımı tamamlanınca eski binamızı Seydişehir halkımızın hizmetine yeşil alan olarak sunacağız. Halk Eğitim binamızın bulunduğu alanda aynı olacak. Eski Sağlık Meslek Lisemizin projesi de hazır. Mevcut alanımızı aile çay bahçesi olarak eski cezaevinin bulunduğu alanı ise yeşil alan ve otopark olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunlar ekip çalışması, bu hizmetleri Seydişehir'e kazandırmamızda desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, İlçe Başkanımıza, İl Müdürlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Seydişehir'in her alanda değiştiği ve geliştiğini kaydeden İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, "Seydişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binasının tamamlanmasıyla Seydişehirli hemşehrilerimize modern, geniş bir ortamda insani ve sağlıklı bir hizmet imkanı oluşacaktır. Binamızın inşaatının bitmesi ile ilçemizde kamu yatırımlarına yeni bir halka eklenerek güzel ilçemiz hak ettiği yeri alma noktasında önemli bir mesafe kat etmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

Konya'nın bir bütün halinde AK Parti iktidarında çok ciddi hizmetler aldığını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, "AK Parti gibi güçlü bir iktidar olmasaydı onun kurucu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı belki bugün bu kadar yüksek seviyeli bir çalışma ve milletin tamamını kucaklayan adilane çalışmalar ve yatırımları göremezdik. Öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki bırakın Türkiye'yi dünyayı dolaşıyor, onun çalışması ve gayreti bizleri motive ediyor ve bizlerde durmak yok hizmete devam diyoruz. Çünkü halka hizmet etmek demek, hakka hizmet demek demektir. Bu aşkla çalıştıktan sonra nice ilçe tarım binaları, fakülte binaları, gençlik merkezleri ve buna benzer nice ilçe tarım binaları, fakülte binaları, gençlik merkezleri ve buna benzer fiziki imkanları inşa ederiz ve milletin hizmetine sunarız" dedi.



"Seydişehir Türkiye'nin büyümesinin çok üstünde bir büyüme gerçekleştirmiş"

AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli, "Yeni Türkiye'nin temellerinde Seydişehir'in çok büyük katkısı oldu. Türkiye'nin başarı hikayesinin arkasında AK Parti, Ak Partinin başarı hikayesinin arkasında ise milletimiz vardır, yani Seydişehirliler var. Türkiye son 14 yılda baktığımız zaman üç kat büyümüş, tarım alanında da üç kat büyümüş. Seydişehir Türkiye'nin büyümesinin çok üstünde bir büyüme gerçekleştirmiş. Seydişehir'in tarım verilerini inceledim gerçekten ilçemiz tarımına uygun bir büyüme gerçekleştirmiş. Seydişehir'in en güçlü yanı bol yağış almasıdır. Yağışlara uygun olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği verilerine baktım son on yıl içerisinde 15 binden, 31 bine gelen büyükbaşı artışını gördüm. Seydişehir bitkisel üretimi ve hayvansal üretimine ile önümüzdeki yıllarda gelirlerini Türkiye büyümesinin ve tarımsal büyümesinin çok çok üstünde gerçekleştirecektir. Etin merkezi, sütün merkezi Seydişehir olabilir. Antalya turizm bölgesine çok yakın olduğu için pazarı da hazır. Bu manada birçok projenin daha hayata geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaların ardından Seydişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasının temel atma töreni protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Konya Milletvekili Uğur İbrahim Kaleli, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr . Hüseyin Arıkan AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer , Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, Orman Su Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Rıza Kamil,Meteoroloji Bölge Müdürü Yusuf Ulupınar, , STK Başkanları, Kurum amirleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

28.04.2017 17:18:13 TSI

