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Muhtarlar Belediye Başkanı Uysal'a teşekkür etti



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Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, köy ve mahalle muhtarlarına çok amaçlı olarak kullanabilecekleri hizmet binası tahsis eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği başkanı Şükrü Kılıç, köy ve mahalle muhtarlarının ortak kullanacağı ve içerisinde bir çok hizmeti vermelerine imkan sağlayan binayı kendilerine tahsis eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a minnettar olduklarını söyledi. Kılıç, evlenme odasından lokale kadar muhtarlar tarafından vatandaşlara her türlü hizmeti verebilecek konumda olan binanın açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını dile getirdi. Kılıç gazetecilere yaptığı açıklamada "Daha önceki yerimiz ufak olduğundan 10-15 kişi bir araya gelemiyorduk. Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Uysal'a, bu durumla ilgili müracaat ettik. Bunun sonunda bize bu yeri tahsis etti. Derneğimizi, eski ismi TANSA olarak bilinen bu yere taşıdık. Burada 31 mahalle muhtarımıza, hizmet etmek için ayrı odalar tahsis edildi. Her birine bilgisayar, masa alındı. Burası, 1000 metrekareye yakın bir alandır. Köy muhtarlarımız dışarıda kaldığı için, bunun bir bölümünü de köy muhtarlarımıza, toplanma amaçlı olarak lokal gibi bir bölme yaptık. Köy muhtarlarımız, burada faaliyet içinde oluyorlar. Köy muhtarlarımız evlendirme işi yaptığı için onlara 'evlenme odası' yaptık. Bilgisayar kurduk, internet bağlantısı yaptık. Aynı zamanda, sekreterliğimiz de aynı çatı altında hizmet edebiliyor. Bulunduğumuz alanda ihtiyaca cevap verebilecek çay ocağımız, mescidimiz ve diğer alanlarımız da vardır. Bu imkanı bize sağlayan başta Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal ve başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personeline, kısaca belediye ailesine muhtarlar derneği olarak çok teşekkür ediyoruz. Derneğimizin resmi açılışını ise 15 güne kadar yapacağız. Böyle bir yer, araştırmalarımıza göre Türkiye'de bir örneği yoktur, ilk ve tektir. 137 muhtarımıza hizmet verebilecek Muhtarlar Derneği olarak bir çatı altında toplanmış durumdayız. Buraya gelen vatandaşlarda çok memnunlar. Teşekkür ediyorlar, çünkü aradığı muhtarı bir çatı altında buluyorlar. Aynı zamanda burada, belde muhtarlarımıza da hizmet edebilecek birimler oluşturduk" dedi.

Dernek binasının açılışı için hazırlıklar devam ediyor.

(VK-RFK-Y)



28.04.2017 17:29:35 TSI

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