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Vali Taşyapan'dan, şehit Taşkent için taziye mesajı



VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, Ulupamirli şehit Nazım Taşkent ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Van Valisi İbrahim Taşyapan, Ulupamirli şehit Nazım Taşkent ile yayınladığı taziye mesajında, "Erciş ilçemiz Doğancı Mahallesi batısında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 1 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Şehit olan güvenlik korucumuz Nazım Taşkent'e Yüce Mevla'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar niyaz ediyor, aynı çatışmada yaralanan kahraman güvenlik korucularımıza da acil şifalar diliyorum. Taşkent ailesinin, Ulupamirli kardeşlerimin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



28.04.2017 17:34:12 TSI

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