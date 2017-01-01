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Atık Pil Kampanyasında sona gelindi



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ekim ayında başlatılan "Okullarda Atık Pil" kampanyasında sona gelindi.

Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ile ilgili olarak ilçe genelindeki tüm okullarda başlatılan kampanya, 30 Nisan Pazar günü sona eriyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında, atık pilin kaynağında toplanması için 130 okula ekipman dağıtımı yapıldı. Kampanyanın bitiş tarihinden itibaren okullarda toplanan atık piller, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak tartım işlemleri gerçekleştirilecek.



En çok atık pil toplayan okula ödül var

Doğanın pili bitmeden pillere el atalım diyen Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Alanya Belediyesi olarak geçen yıl yaptığımız bu kampanya kapsamında bin 256,66 kilogram atık pil toplandı. Bu yıl da bu kampanyada en çok pili toplayarak ilk üçe giren okullara belediyemiz tarafından sürpriz hediyeler verilecek. Okulların hediyelerini ise Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Alanya Çevre Festivali'nde takdim edeceğiz. Bizler doğanın pili bitmeden atıklarımızın bertarafı ve çevreye verdiği zararların ortadan kaldırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 17:44:57 TSI

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