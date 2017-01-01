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Miniklerden 'Kültürümle büyüt beni' gösterisi



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu 'Kültürümle büyüt beni' adlı program düzenledi.

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda sahne alan minik öğrencilerin sıra gecesi, zeybek ve Kafkas gösterileri izleyenler tarafından beğenildi. Programın sonunda sahnede bayrak açan öğrenciler coşkuyla alkışlandı.

Okul Müdürü Nurdagül Diker, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bahçıvan ile Maarif Müfettişleri Başkanı Naci Ürgüp'ün de izlediği programı hazırlayan öğretmen arkadaşlarına, öğrencilerine ve personeline teşekkür etti.

(MÇ-SLH-Y)



29.04.2017 10:45:31 TSI

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