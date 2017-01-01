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KAYSO Başkanı Büyüksimitçi:

- "Türkiye 2023 hedeflerine emekçisi ve işadamları ile ulaşacak"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 1 Mayıs dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Başkan Büyüksimitci, Türkiye'nin 2023 hedeflerine işçisi, emekçisi ve işadamları ile birlik ve beraberlik içinde ulaşacağını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ve güçlenen ekonomisinin temel taşı, ülkenin dört bir yanında çalışan emekçilerimizdir. Türkiye'nin güçlü ekonomik duruşu ve refah seviyesi, helal ekmek kazanmak için çalışan işçi kardeşlerimizin alın teriyle var olmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Sanayimizde ve diğer sektörlerde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm işçi kardeşlerimiz, hem kentimizin hem Türkiyemizin güçlü geleceğinin teminatıdır.

Bu vesile ile ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutlar, selam ve saygılarımızı sunarız."

(SK)



29.04.2017 13:26:35 TSI

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