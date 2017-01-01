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Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi ERÜ'e yapıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:34
Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi ERÜ'e yapıldı
Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi ERÜ'e yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi'nde düzenlen Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi'ne 17 lisans ve 4 lisansüstü programdan öğrenci katıldı.
Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen kongrenin bu yıl ki sloganı 'Her şey ya da hiö-ç bir şey' olarak belirlendi. Kongrenin açılış konuşmasını ERÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Toprakkaya yaptı. Prof. Dr. Toprakkaya, "Türkiye'deki öğrencilerin bir arada olması ve birbirlerini anlaması çok önemlidir. Burada bir bildiri yarışı yapılmıyor. Bildirilerde sadece farklı anlamaya çalışmak ve ufukların birleşmesine müsade etmek amaçlanıyor. Bildirinin konusu ne olursa olsun kendimizin ufkunu açık tutmamız gerekir" dedi.
2 gün sürecek kongrede, felsefe bölümü öğrencileri fikir alışverişinde bulunacak.
(AG-SK)

29.04.2017 14:43:34 TSI
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