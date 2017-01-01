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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmir-İstanbul Karayolu Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Kadir G. yönetimindeki 45 S 4326 plakalı otomobil ile Saruhanlı istikametinden Manisa yönüne gitmekte olan Semih K. idaresindeki 45 DR 553 plakalı otomobil Karaağaçlı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücü Kadir G. yaralanırken, diğer sürücü Semih K. yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Kadir G.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AŞ-ÖND-Y)



29.04.2017 16:46:03 TSI

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