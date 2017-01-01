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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Yeni Zellandalı Abdullah tanıtım elçisi oldu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:05
Yeni Zellandalı Abdullah tanıtım elçisi oldu
Yeni Zellandalı Abdullah tanıtım elçisi oldu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde oturan Yeni Zelandalı Abdullah Rabbani, mahalleye gelen lise öğrencilerine yöresini tanıttı.
Kardeş okul kapsamında Dutluca Mahallesi'ne giden Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri, mahalledeki ilkokul öğrencileri için çeşitli faaliyetler yaparken, daha sonra da körfeze kuşbakışı manzarası ile dikkat çeken mahalleyi Abdullah Rabbani öncülüğünde gezdi. 20 yıl önce Müslüman olan 56 yaşındaki Rabbani, liseli gençlere mahalleyi gezdirmenin yanı sıra tarih ve çevre dersi verdi. Mahalledeki Deliktaş kaya sunağını da gezen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Rabbani, liselilere rehberlik yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Öğrencilerden Sude Nur Yıldız, "Dutluca'yı gezdik. Abdullah ağabey bize yardımcı oldu. Yanımızda bulundu. Eğlenceliydi. Deliktaş çok güzel" dedi.
(FT-MŞ)

29.04.2017 17:14:17 TSI
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