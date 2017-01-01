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Yabancılar yöresel lezzetleri tattı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde düzenlenen "Yöresel Yemekler ve Ürünler" kermesi, bölgede tatilini geçiren yerli ve yabancı misafirlerin beğenisini topladı.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği'nin organizasyonu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu ve Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu, Cumhuriyet Meydanında stant açtı.

Yöresel yemeklerin ve ürünlerin yanı sıra limonyum çiçeklerinin yer aldığı stantlara bölgede tatilini geçiren yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi.

Kermese katılanlara, Halidun-Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Gösteriyi ilgiyle izleyen yabancı misafirler cep telefonları ve fotoğraf makinaları ile fotoğraf çekerek o anları kaydetti.

Halk oyunları gösterisini beğeni ile takip eden ve kermesten alışveriş yapan İngiliz Steven Volwes, yemeklerin çok taze, etkinliğin ise mükemmel olduğunu söyledi.

Kesmesi ziyaret eden Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise, Dalyan'da iç ve dış turizmi canlandırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Turizm sezonunu uzatmaya yönelik organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini belirten Başkan Karaçelik, "burada okullarımız kendi ürettikleri ürünleri satarak, okul bütçesine katkı sağlıyorlar. Sevinerek görüyorum ki Bahar Şenliği ve Yüzme Yarışı ile Dalyan'da canlılık olmuş. Bu tarz organizasyonlar bize memnuniyet veriyor. Umarız Dalyan esnafının yüzünü güldürürüz" dedi.

(CC-MB-Y)



29.04.2017 17:26:08 TSI

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