29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yemekleriyle kıyasıya yarıştılar

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:26
Yemekleriyle kıyasıya yarıştılar
Yemekleriyle kıyasıya yarıştılar

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa'da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 17. Mesir Manisa Yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışmasında yarışmacılar hem sunumlarıyla hem de tatlarıyla jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı.
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 17. Mesir Manisa Yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışması düzenlendi. Yeni Han'da düzenlenen yarışmaya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mustafa Genç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül ve çok sayıda katılımcı katıldı. Gafur Uzuner'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada 66'sı Manisalı, 2'si ise İzmirli olmak üzere 68 katılımcı, tatlılar, hamur işi, zeytinyağlı yemekler ve etli yemekler kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Birbirinden güzel yemeklerle yarışmayı renklendiren katılımcıların el emekleri, jüri onayından geçti. Yarışmanın sonunda tatlılar kategorisinde birinci traliçe tatlısıyla Hüseyin Kayır oldu. Hamur işi kategorisinde birinci, şeftali kurabiyesiyle Aynur Çaltepe, zeytinyağlı yemekler kategorisinde birinci hamsi sarmasıyla Figan Hovarda, etli yemekler kategorisindeyse birinci kuzu etli keşkekle Hanife Özdenli olarak belirlendi.
Yarışmada birincilere tam altın ve başarı belgesi, ikincilere yarım altın ve başarı belgesi, üçüncülere ise çeyrek altın ve başarı belgesi verildi.
(AY-Y)

29.04.2017 17:35:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Futsalın şampiyonu Aliya İzzetbegoviç Lisesi oldu
YEREL

FUTSALIN ŞAMPİYONU ALİYA İZZETBEGOVİÇ LİSESİ OLDU
Manisa Büyükşehir'in play-off rakibi Silivrispor
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'İN PLAY-OFF RAKİBİ SİLİVRİSPOR
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali
YEREL

477. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

MANİSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali
YEREL

477. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ
Kula'da seyir halindeki tır alev aldı
YEREL

KULA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI
Kula MHP'de Baytok güven tazeledi
YEREL

KULA MHP'DE BAYTOK GÜVEN TAZELEDİ
Salihli'de pedallar 'Mesir' için çevrildi
YEREL

SALİHLİ'DE PEDALLAR 'MESİR' İÇİN ÇEVRİLDİ
Sarıgöl'de dar gelirli ailelerin evlerine onarım desteği
YEREL

SARIGÖL'DE DAR GELİRLİ AİLELERİN EVLERİNE ONARIM DESTEĞİ
Mesir Festivaline katılan ülkelere hediye töreni
YEREL

MESİR FESTİVALİNE KATILAN ÜLKELERE HEDİYE TÖRENİ
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali
YEREL

477. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali
YEREL

477. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ

Saruhanlı'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

SARUHANLI'DA KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Manisa'da kayalıklarda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı
YEREL

MANİSA'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN PARAŞÜTÇÜ KURTARILDI
Manisa'da yaklaşık 4 ayda 9 bin 487 kişi istihdam edildi
YEREL

MANİSA'DA YAKLAŞIK 4 AYDA 9 BİN 487 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ
Minikler ellerini şifaya açtı
YEREL

MİNİKLER ELLERİNİ ŞİFAYA AÇTI
Futbol Cambazları hünerlerini sergiledi
YEREL

FUTBOL CAMBAZLARI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Hünerli Ellerde Mesir yoğunluğu
YEREL

HÜNERLİ ELLERDE MESİR YOĞUNLUĞU
MAGİDER yabancı konuklara Manisa'yı anlattı
YEREL

MAGİDER YABANCI KONUKLARA MANİSA'YI ANLATTI
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali
YEREL

477. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ

Çatalköprü Mahallesineyeeni menfez
YEREL

ÇATALKÖPRÜ MAHALLESİNEYEENİ MENFEZ
Sarıgöl'de Kut'ül Amare zaferi kutlandı
YEREL

SARIGÖL'DE KUT'ÜL AMARE ZAFERİ KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı