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CÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Divriği'yi gezdi



(Fotoğraflı)



SİVAS (İHA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen 'Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimize Sivas'ımızı Tanıtıyoruz' etkinlikleri kapsamında mimarlık fakültesi birinci sınıf öğrenciler Divriği ilçesini gezdi.

Özellikle Sivaslı olmayan ve Divriği'yi göremeyen öğrencilerin katıldığı gezi de öğrencilere öğretim üyeleri de eşlik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Sayar ve Ulu Cami Din Görevlisi Nail Ayan tarafından Divriği Ulu Cami kapsamlı şekilde tanıtıldı. Gezide öğrencilere ilçedeki tarihi konaklar ve diğer yerler gezdirildi.

Öğrenciler gezi sonunda akşam saatlerinde Raybüs'le Sivas'a döndü.

(UY-Y-)



29.04.2017 17:37:55 TSI

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