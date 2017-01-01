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Amed Sportif Play Off'a kaldı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sezonun son maçında Kahramanmaraşspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

İstanbulspor'un Sivas Belediyespor'u 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği ligi Amed Sportif Faaliyetler, 66 puanla ikinci sırada tamamladı ve play off müsabakalarında Diyarbakır'ı temsil etme hakkını elde etti. Amed Sportif Faaliyetler, Kahramanmaraşspor maçını Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve çok sayıda taraftar takip etti. Karşılaşmanın gollerini 4. dakikada Yusaf Yağmur, 58. dakikada Yakup Ramazan Zorlu ve 90. dakikada Bertuğ Bayar kaydetti. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Amed Sportif Faaliyetler, play off'taki rakibi Sivas Belediyespor oldu.

Maçın karnesi

Yer: Seyrantepe Şılbe Tesisleri

Hakemler: Ali Şansalan xx, Engin Erdem xx, Ahmet Ayaz xx

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş Yurt xx, Abdullah Çetin xx, Oğuz Çetinkaya xx, Kamil İçer xxx, Şahin Şafakoğlu xx, Ercan Çapar x (Dk. 46 Şevket Güngör x), Ercüment Balıkcı xx, Mansur Çalar xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Yusuf Yağmur xxx (Dk. 76 Bertuğ Bayar xxx), Emre Tekin Pınar x (Dk. 38 Tekin Adar xx)

Kahramanmaraşspor: Akın İsmail Köroğlu xx, Yusuf Onur Arıkan xx, Hakan Vural Koçaslan x (Dk. 80 Fatih Bozuk x), Feyyaz Alış x, Aytürk Halil Hocaoğlu xx, Yusuf Emre Kasal xx, Eser Akbaş xx (Dk. 90+3 Semih Kazancı ?), Kazım Dülger, xx Devrim Taşkaya xx (Dk. 90 Sefa Yılmaz ?), Yakup Ramazan Zorlu xxx, Hayrettin Cengiz xx

Goller: Dk. 4 Yusuf Yağmur, Dk.90 Bertuğ Bayar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 58 Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor)

Sarı kart: 35 Oğuz Çetinkaya, Dk. 88 Mansur Çalar (Amed Sportif faaliyetler)

(MÇ-AKK-S)



29.04.2017 18:16:33 TSI

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