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Didim Vegan Festivalinde Zeynep Casalini rüzgarı

30 Nisan 2017 Pazar, 06:54
Didim Vegan Festivalinde Zeynep Casalini rüzgarı
Didim Vegan Festivalinde Zeynep Casalini rüzgarı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Vegan ve Vejetaryen Festivalinin ilk gün etkinlikleri Zeynep Casalini konseriyle tamamlandı.
Didim Belediyesi, Türkiye Vegan ve Vejetaryen Derneği, Turizm Araştırmaları Derneği ve Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği işbirliğiyle Türkiye'deki ilk vegan dostu kent olan Didim'de düzenlenen Vegan Festivalinin ilk günü Zeynep Casalini konseriyle tamamlandı. Konsere Didimliler ile festivala katılanlar büyük ilgi gösterdi.
Konser öncesinde sahneye yerel gruplar sahne alarak alandakileri coşturdu. Festivali alanında kurulan platformda sahne alan ve aynı zamanda Vegan olan Zeynep Casalini söylediği parçalarla hayranlarını müzik dolu bir gece yaşattı.

Konserde sevenleriyle sohbette eden Casalini "Neden vegan olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence insan dünyaya zarar veren tek canlı zaten; insan olmadığı zaman gezegen 100 yıl içerisinde bambaşka harika bir şey haline geliyor. İnsan, insanlığını bilse zaten her şey çözülecek. İşte hep böyle ben ego daha ne kadar ileri İleri yok falan yani topraksın başka yok yani topraktan geldik toprak olacaksınız başka yok yani. Bunu unutmamak lazım... Yok proteini nereden alacağım, yok vegan olmak çok pahalı, bunlar boş şeyler yani. Bunlar okumamaktan bilmemekten gelen şeyler; benim beş buçuk yaşında bir kızım var o da vegan hiç yaniBen de veganım. Çok mutluyum ve iyi de bir hayatım olduğunu düşünüyorum. Hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak o yüzden sizlere tavsiye ediyorum" dedi.
Casalini yaklaşık 2 saate yakın sahnede kalarak sevenlerini coştururken, konserin sonunda Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Casalini'ye çiçek verip teşekkür etti.
(HÇ-MB-Y)

30.04.2017 07:03:18 TSI
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