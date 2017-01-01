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Adana'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi

30 Nisan 2017 Pazar, 09:22
Adana'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın, Karaisalı, Seyhan, Kozan, Yumurtalık, Karataş, Aladağ, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Çarşamba günü, Karaisalı ilçesi Kaşoba Mahallesi Cungurlu Sokak, Dörtler Mahallesi Merkez, Araplar ve Topalak Sokaklar, Memişli Mahallesi Merkez Sokak, Örçün Mahallesi Merkez Sokak ile Aski Su Pompası, Turkcell GSM, Vodafone GSM'e 09:00-15:00 saatleri arasında; Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45139, 45137, 45123, 45135, 45121, 45141, 45143 ve 45145 Sokaklar ile Şakirpaşa Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Gazi Mahallesi Rumeli, Fevzi Çakmak, Okul, İncekara, Mülayim, Rumeli (Cumhuriyet), Çağla, Ziya Gökalp, Çay, Zübeyde Hanım, Okul (Hürriyet), Atatürk (Hürriyet), Zümrüt ve Fatih (Yeni) sokaklarında 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisini gidilecek.
Yumurtalık ilçesi Asmalı ve Kesmeburun mahallelerine 09:00-14:30 saatleri arasında, Karataş ilçesi Yeni Mahallesi Orman, 43, 71 ve 384 Sokaklar, Bahçe Mahallesi 24 ve Üniversite sokaklar ile Hasan Katibe Hasan Sitesi, Ömer Bayran Sitesi, Kadın Kapılı Ceza Evi, Yonca Sitesi, Yelken Lokanta, Sahlimin Yeri Lokanta, Polis Lojmanları, Dsi Kampı, Özaltın Sitesi, Arkadaş Sitesi, Asu Sitesi, Aydınlık Evler Sitesi, Üniversite, Kısacıklar Sitesi, Falezevler Sitesi, AskiSu Arıtma Pompası, Bahçe Plajı vetarımsal sulama pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Aladağ ilçesi Kışlak Mahallesi Merkez, Kodaz sokakları, Karahan Mahallesi Merkez, Karakoyak sokakları, Gökçeköy Mahallesi Merkez Sokak ve Gökgöz Mahallesi Andırap Sokağa 08:00-18:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Beyazevlar ve Toros mahallelerine 00:30-06:30 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Esentepe Mahalleleri, 3052, 3057, 3077, 3075, 3076 sokaklar ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 54 Sokak'a 09:00-15:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ADN-Y)

30.04.2017 09:31:55 TSI
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