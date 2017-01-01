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Suriyelilerin Kardeşlik Futbol Ligi'nde "Hedef Akademi" şampiyon

30 Nisan 2017 Pazar, 09:29
Suriyelilerin Kardeşlik Futbol Ligi'nde "Hedef Akademi" şampiyon
Suriyelilerin Kardeşlik Futbol Ligi'nde "Hedef Akademi" şampiyon

(Fotoğraflı)

Ecevit Cemiloğlu
HATAY (İHA) - Hatay Valiliği Koordinasyonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kalkınma Bakanlığı'nca da desteklenen Suriyeli Takımları Kardeşlik Futbol Ligi sona erdi. Hedef Akademi, şampiyon oldu.
Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı'nda oynanan final maçında, Antakya'da yaşayan Suriyelilerin Hedef Akademi takımı ile Kırıkhan ekibi Halfespor ilk yarıda atılan gollerle karşılaşmayı 1-1 berabere tamamladı. Uzatmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Maç penaltılara kaldı. Penaltı atışları sonucunda Hedef Akademi şampiyon olurken, Halfespor ikinciliği elde etti.
Hatay Suriye Dostluk ve Kardeşlik Derneği bünyesindeki Suriye Takımları Spor Komisyonu Başkanı Ahmet Elhac, 50 takımın katıldığı ve 1100 sporcunun oynadığı kardeşlik futbol liginde toplam 184 maç yapıldığını belirtti. El Hac, Hatay Valiliği Koordinasyonunda düzenlenen kardeşlik futbol ligi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
Reyhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yumuşak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhammed Cemal Şensöz ve diğer yetkililer maç sonrası futbolcuların madalya ve kupalarını verdi.
(ECV-Y)

30.04.2017 09:38:04 TSI
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