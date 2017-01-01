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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;

30 Nisan 2017 Pazar, 10:10
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;
- ''Büyüyen Türkiye'nin ardında emekçi işçilerimiz var'

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akdoğan mesajında ''Tüm emekçi ve işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum'' dedi.
''Bir ülkenin kalkınmış ve daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri bulunmaktadır'' diyen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. '' Her geçen gün büyüyen ve gelişen ülkemizin ekonomisinin ardında işçilerimiz yer alıyor. Belediye olarak şehrimize kazandırdığımız projelerde en büyük pay çalışanlarımızın emekçilerimizindir. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik hayatımıza kattığı büyük değerlerin bilincindeyiz. Bu bilinç kapsamında hareket ederek bu güne kadar Niğde Belediyesi olarak çalışanımızın her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ben bu düşüncelerle aydınlık ve güzel bir dünya umuduyla tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum'' dedi.
(MB-YE-AÖ-Y)

30.04.2017 10:19:24 TSI
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