30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir ve Emirdağ türküleri Afyon'da seslendirildi

30 Nisan 2017 Pazar, 12:41
Eskişehir ve Emirdağ türküleri Afyon'da seslendirildi
Eskişehir ve Emirdağ türküleri Afyon'da seslendirildi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir-Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen türkü konserinde söylenen ezgiler davetlileri beğenisini kazandı.
Konser öncesinde açılan 'Eskişehir ve Emirdağ Tarihi Resim Sergisi'ni gezenler de büyük ilgi gösterdi. Türkü konserinin açılışında konuşan ESAB Başkanı Ahmet Urfalı, "Eskişehirli ve Emirdağlı sanatçılarla birlikte Afyonkarahisar'a giderek türkü konseri düzenledik. Eskişehir ve Emirdağ tarihi resim sergisini davetlilerin beğenisine sunduk. Eskişehirli Şair Burhanettin Çil, Eskişehir şiirlerini okudu. Eskişehirli sanatçıların söylediği türkülerde ve ağıtlarda duygulu anlar yaşandı ve türküler söylenirken davetliler sanatçıları sık sık alkışladılar" diye konuştu.
Program sonunda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban sanatçılara ve ve emeği geçenlere onur plaketi takdim etti.
Eskişehir Emirdağ Kültür Sanat Derneği (ESAB), Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi, Emirdağ Kent Konseyi ve Afyonkarahisar Emirdağlılar Derneği ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, protokol ve çok sayıda davetli katıldı.
(AS-SÜ-Y)

30.04.2017 12:49:37 TSI
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