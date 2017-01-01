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Didim Vegan Festivalinin ikinci günü Vegan kahvaltıyla başladı

30 Nisan 2017 Pazar, 13:32
Didim Vegan Festivalinin ikinci günü Vegan kahvaltıyla başladı
Didim Vegan Festivalinin ikinci günü Vegan kahvaltıyla başladı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi, Türkiye Vegan ve Vejetaryen Derneği, Turizm Araştırmaları Derneği ile Didim Turizm altyapı Hizmet Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen Vegan Festivalinin ikinci günü etkinlikleri Vegan Kahvaltısı ile başladı.

Kahvaltıda Kanal D Haber Spikerlerinden Emin Çapa'da katılırken Başkan Atabay Çapa'ya katkılarından dolayı plaket verdi. Didim Belediyesi tarafından kiralanan ve belediyeye ait DİBEL şirketi tarafından işletilen Orman kampındaki etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Belediye Meclis Üyesi Ali Çağlar, Kanal D Haber Spikerlerinden Emin Çapa katıldı.Vegan kahvaltısına büyük ilgi gösterilirken güzel havada ormanlık alanda kahvaltı edildi.

Kahvaltıda etkinliğinin ardından Başkan Atabay, Festivale katılarak destek olan Gazeteci Emin Çapa'ya teşekkür plaketi verdi. Başkan Atabay ilk kez düzenledikleri festivale olan ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek Gazeteci Emin Çapa'nın da festivale katkısının çok fazla olduğunu dile getirdi.
Gazeteci Emin Çapa ise Didim'de ilk adımı atılan festivalin diğer festivallerden farklı olduğunu ve gelecek yıl çok daha güzel işlere imza atılacağına inandığını belirtti. Türkiye'nin de artık farklı ve uluslar arası bir boyutta festivali olacağına inandığını belirten Çapa kendisinin her türlü desteği, vermeye devam edeceğini dile getirdi.
(HÇ-MB-Y)

30.04.2017 13:41:36 TSI
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