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Şehit polis için şehadetinin yıl dönümünde mevlit okutuldu

30 Nisan 2017 Pazar, 15:37
Şehit polis için şehadetinin yıl dönümünde mevlit okutuldu
Şehit polis için şehadetinin yıl dönümünde mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hataylı şehit polis Yusuf Erin'in şehadetinin yıl dönümü nedeniyle Dörtyol ilçesindeki baba evinde mevlit okutuldu.
1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Küdürlüğüne terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yusuf Erin (33) için şehadetinin yıldönümü nedeniyle Özerli Mahallesi'ndeki baba evinde mevlit programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğünde görevli imam hatipler tarafından okunan Kuran-ı Kerimin ardından Müftü Hüseyin Taner tarafından şehit Erin ve tüm şehitler için dua yaptırıldı. Verilen yemeğin ardından şehit polisin Özerli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
Mevlit programına Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, mahalle sakinleri ve vatandaşlar katıldı.
(NCT-Y)

30.04.2017 15:46:25 TSI
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