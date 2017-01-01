30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYMOS'tan üyelerine 'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' Eğitimi

30 Nisan 2017 Pazar, 16:01
KAYMOS'tan üyelerine 'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' Eğitimi
KAYMOS'tan üyelerine 'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' Eğitimi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Mobilya Sektörünün çatı kuruluşlarından biri olan KAYMOS (Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği) önderliğinde yürütülen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Kayseri Mobilyası Dünya Pazarı'nda adlı Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi kapsamında Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma eğitimi verildi.
OGC Koçluk, Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilen eğitim ile firmaların çalışma hayatlarında daha profesyonel ve kurumsal işletmeler olarak devam etmeleri yolunda destek sağlayacağı vurgulandı.Eğitimin sonunda KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci katılımcılara sertifikalarını verdi. Türkiye'de özellikle Kobilerin büyük çoğunluğunun aile şirketi olmasının kimi zaman güçlü ve kimi zaman zayıf yön olarak karşılarına çıkan bir problem olduğunu belirten KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, eğitim ile kümede yer alan firmaların daha da kuvvetlenmesi ile yollarına daha güvende devam edeceklerini belirtti.
Kayseri Mobilyası algının tüm dünyaya yayılmasının KAYMOS'un amacı olduğunu vurgulayan Deveci, ur-ge kapsamında ve bunun dışında dernek olarak profesyonel adımlar atmaya devam edecekleri bilgisini verdi. Kaymos önderliğinde gerçekleştirilen ur-ge projesi ile, kümeleşme ve sektör birlikteliğinin birçok firmaya örnek teşkil edeceğini vurgulayan Deveci, 2023 ihracat hedeflerini Devletimizin ve Bakanlığımızın destekleri ile yakalacağını ve ur-ge projesinin bunun için ilk adım olduğuna değindi. Başta Ekonomi Bakanlığı'na olmak üzere projede yer alan firmalara, projenin yürütülmesini sağlayan idari kadroya ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileterek katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Mart ayı içerisinde Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ile Çin - Guangzhou'da gerçekleştirilen Mobilya fuarını ziyaret eden küme üyeleri; bundan sonra proje kapsamında satınalma heyetleri getirileceği ve firmaların birebir görüşmeler yapmak üzere yurtdışı pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirecekler.
(AÖ-Y)

30.04.2017 16:10:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çolakbayrakdar, &quot;100 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz&quot;
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR, "100 BİN AĞACI TOPRAKLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"
Büyükşehir'in Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne 3 Bin Kişi Katıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ'NE 3 BİN KİŞİ KATILDI
Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 12.'si 2 Mayıs'ta Başlıyor
YEREL

ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ'NİN 12.'Sİ 2 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Akidzadeler Kayseri'ye geldi
YEREL

AKİDZADELER KAYSERİ'YE GELDİ
Başkan Büyükkılıç, &quot;Önemli olan Melikgazi'ye yatırım ve Melikgazililer'e hizmet etmektir&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "ÖNEMLİ OLAN MELİKGAZİ'YE YATIRIM VE MELİKGAZİLİLER'E HİZMET ETMEKTİR"
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Abdullah Turasan: &quot;Bahar aylarında cilt rahatsızlıkları yaygınlaşıyor&quot;
YEREL

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR UZMANI DR. ABDULLAH TURASAN: "BAHAR AYLARINDA CİLT RAHATSIZLIKLARI YAYGINLAŞIYOR"
Galericiler yeni düzenlemeden memnun
YEREL

GALERİCİLER YENİ DÜZENLEMEDEN MEMNUN
(Özel haber) 50 yıldır bakıra şekil veriyor
YEREL

(ÖZEL HABER) 50 YILDIR BAKIRA ŞEKİL VERİYOR
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Talas'ta Şiir ve Türkü Şöleni
YEREL

TALAS'TA ŞİİR VE TÜRKÜ ŞÖLENİ
Melikgazi'de tarihi yapılar onarılıyor
YEREL

MELİKGAZİ'DE TARİHİ YAPILAR ONARILIYOR
SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül:
YEREL

SGK İL MÜDÜRÜ HACI ALİ HASGÜL:
Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi ERÜ'e yapıldı
YEREL

TÜRKİYE FELSEFE ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ KONGRESİ ERÜ'E YAPILDI
(Özel Haber) KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç:
YEREL

(ÖZEL HABER) KAYTİD BAŞKANI ALİ KORAY ÖZANDAÇ:
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi:
YEREL

KAYSO BAŞKANI BÜYÜKSİMİTÇİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli...
  • 4 O an kare kare görüntülendi!