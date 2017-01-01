YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güneşli havayı görenler sahile akın etti

Güneşli havayı görenler sahile akın etti

- Güzel havayı fırsat bilen çocuklar kadar büyüklerde günün tadını uçurma uçurtarak geçirdi



(Fotoğraflı)



Bekir Koca - Ozan Köse

TRABZON (İHA) - Trabzon'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın ederek güneşli havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının yer yer 20 derecelere kadar çıktığı Trabzon'da vatandaşlar hafta sonunun güneşli ve sıcak geçmesini fırsat bilerek çocuklarıyla parklara akın etti. Bazıları güneşli havayı piknik yaparak geçirmeye çalışırken çocukların yanı sıra büyüklerde uçurtma uçurtarak adeta çocukluklarını yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Ayasofya'daki oyun parkını dolduran çok sayıda çocuk aileleriyle birlikte günün tadını çıkartırken, uçurtma uçurtmak isteyenler renkli görüntüler oluşturdu.

(BK-AŞ-Y)



30.04.2017 16:41:41 TSI

NNNN

