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MHP Tuşba İlçe Başkanı Yıldızbaş güven tazeledi

30 Nisan 2017 Pazar, 17:15
MHP Tuşba İlçe Başkanı Yıldızbaş güven tazeledi
MHP Tuşba İlçe Başkanı Yıldızbaş güven tazeledi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Tuşba 2. Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Başkan Nevzat Yıldızbaş güven tazeledi.
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Faaliyet ve maliye raporunun okunmasının ardından konuşan MHP Tuşba İlçe Başkanı Nevzat Yıldızbaş, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasına değindi. Referandumdan sonra bazı siyasetçilerin sosyal medya paylaşımlarında MHP'ye yüklendiğini ifade eden Yıldızbaş, "MHP'nin referandumda 'evet' çıkması için oy vermedikleri açıklamalarını yapıyorlar. Bende bu densiz açıklamaları yapan had bilmezlere diyorum ki; acaba bunlar kayıplardan anlıyor mu? Yoksa bu açıklamaları yapanlar, MHP'li seçmenlerin yerine kendileri mi o oyları kullandılar ki bu kadar net bir şekilde densizlik yapıyorlar. Parti olarak bizim desteğimizde, samimiyetimizde, çalışma ve gayretlerimizde net ve açık bir şekilde ortadadır. Van bölgesi olarak kimin nerede, ne kadar çalıştığını ve ne kadar oy çıkardığının verileri elimizde mevcuttur. Kasımoğlu, Yumrutepe, Alaköy, Karagündüz gibi tüm Azeri köyleri MHP'li seçmen tabanıdır ve burada alınan 'evet' sonuçları da net bir şekilde bellidir" dedi.
Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede Nevzat Yıldızbaş tekrar MHP Tuşba İlçe Başkanlığına seçildi.
(ATL-SÜ-Y)

30.04.2017 17:23:28 TSI
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