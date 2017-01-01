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4. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı sona erdi



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı renkli bir törenle sona erdi.

Oldtown Tanneries'te düzenlenen törende çalıştay sürecinde katılımcı sanatçılar tarafından hazırlanan eserler sergilendi.

11 ülkeden 48 sanatçının katıldığı 4'üncü Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı'nın kapanış törenine çok sayıda davetlinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, KODER Başkanı Tacettin Özden de katıldı.

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, dünya barışını sağlayacak en önemli faktörün sanat olduğuna dikkat çekerek "Biz Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya değer vermekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü biliyoruz ki sanat topluma fayda getirir. Dünya barışını sağlayacak en önemli faktör de sanattır. Bir de bu organizasyonu düzenleyen Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği'nin isminin içinde bulunan diyalog da barışın gelmesini sağlayacak en önemli araçlardan biridir. Toplum olarak sanata ve sanatçıya değer vermeliyiz. Değerli sanatçı dostlarımıza ilçemizde düzenlenen böyle bir organizasyonda yer aldıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Kayalı'nın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise Kuşadası'nda düzenlenen kültür sanat faaliyetlerinin arttığına dikkat çekerek "Bundan 3 sene evvel bu organizasyon ilk düzenlendiğinde bir temennimiz vardı. Sürekli hale gelmesi. Ve umduğumuz gibi oldu. Bunun yanında Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği ve Göçen Ailesi'nin destekleriyle bir de seramik çalıştayı düzenleniyor. O da gelenekselleşmiş durumda. Ben Kuşadası'nda düzenlenen kültür sanat faaliyetlerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri çalıştay kapsamında liseler ve üniversiteler arası düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ve çalıştaya katılım sağlayan eğitmenlere sertifikalarını verdi. Törenin ardından davetliler Oldtown Tanneries'in bahçesinde düzenlenen kokteyle katıldı.

(ZH-MB-Y)



30.04.2017 18:40:30 TSI

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