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Bilecik'te 18 kişi kamudan ihraç edildi



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 18 kişi kamudan ihraç edildi.

OHAL kapsamında görevden ihraç edilen kamu personellerin yer aldığı 689-690 sayılı 2 yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 bin 974 kişi kamudan ihraç edilirken, Bilecik'te ihraç edilen personel listesi ise şu şekilde oldu;

"Müezzin Kayyum Hasan K., İmam Hatip Ömür M., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Katibi Esma A., Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru Melih Ş., Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru Sezgin K., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Profesör Abdülkadir İ., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayfer U., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dilek D., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Okutman Elif F., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hümeyra Ç., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yardımcı Doçent Mehmet Refik B., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yardımcı Doçent Mehmet Refik B., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Şef Muhammed A., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Şube Müdürü Sadettin U., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Şef Uğur K., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi VHKİ Yusuf Ü., Gölpazarı Adliyesi Zabıt Katibi Mustafa A., Gölpazarı Adliyesi Zabıt Katibi Erbil Ö., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru Bekir T."

Öte yandan, Yeni KHK ile Türkiye genelinde 731 kişi ise görevine iade edildi.

(İS-HA-Y)



01.05.2017 11:46:18 TSI

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