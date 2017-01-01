01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik'te 18 kişi kamudan ihraç edildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:38
Bilecik'te 18 kişi kamudan ihraç edildi

İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 18 kişi kamudan ihraç edildi.
OHAL kapsamında görevden ihraç edilen kamu personellerin yer aldığı 689-690 sayılı 2 yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 bin 974 kişi kamudan ihraç edilirken, Bilecik'te ihraç edilen personel listesi ise şu şekilde oldu;
"Müezzin Kayyum Hasan K., İmam Hatip Ömür M., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Katibi Esma A., Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru Melih Ş., Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru Sezgin K., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Profesör Abdülkadir İ., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayfer U., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dilek D., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Okutman Elif F., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hümeyra Ç., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yardımcı Doçent Mehmet Refik B., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yardımcı Doçent Mehmet Refik B., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Şef Muhammed A., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Şube Müdürü Sadettin U., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Şef Uğur K., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi VHKİ Yusuf Ü., Gölpazarı Adliyesi Zabıt Katibi Mustafa A., Gölpazarı Adliyesi Zabıt Katibi Erbil Ö., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru Bekir T."
Öte yandan, Yeni KHK ile Türkiye genelinde 731 kişi ise görevine iade edildi.
(İS-HA-Y)

01.05.2017 11:46:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kitap Söyleşi programlarının 5'incisi düzenlendi
YEREL

KİTAP SÖYLEŞİ PROGRAMLARININ 5'İNCİSİ DÜZENLENDİ
İlçe Milli Eğitim müdürleri toplantısı yapıldı
YEREL

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Abana Belediyesi Spor Kulübü'nden İl Müdürü Yıldız'a ziyaret
YEREL

ABANA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ'NDEN İL MÜDÜRÜ YILDIZ'A ZİYARET
Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları başladı
YEREL

OKUL SPORLARI JUDO KÜÇÜKLER KIZ-ERKEK GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
Başkan Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA KATILDI
Başkan Yağcı genç çiftin mutluluğuna ortak oldu
YEREL

BAŞKAN YAĞCI GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU
MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına İbrahim Koşuk seçildi
YEREL

MHP BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞINA İBRAHİM KOŞUK SEÇİLDİ
Şehitlerimiz için mevlid okutuldu, yağmur duası yapıldı
YEREL

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİD OKUTULDU, YAĞMUR DUASI YAPILDI
Başkan Yardımcısı Avcıoğlu çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN YARDIMCISI AVCIOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Genel merkezin görevden aldığı yönetici yeniden seçimle başkan oldu
YEREL

GENEL MERKEZİN GÖREVDEN ALDIĞI YÖNETİCİ YENİDEN SEÇİMLE BAŞKAN OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı
FİSKOS

35 TL’LİK BAHŞİŞ İSYANI

 1
  • 2 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 3 RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor ama...
  • 4 Tüp bebek olarak doğan 2 arkadaş, babalarını arıyordu! Sonuç şoke etti!