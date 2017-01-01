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Çerkeslerden Çerkezköy'e kalıcı eser



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerde şölen havası yaşandı.

Çevre il ve ilçelerden de geniş katılımın olduğu etkinliklerde Çerkesler önce Hallaçlı yolundaki alana yaklaşık 5 bin fidan dikti. Hallaçlı yolundaki alanda düzenlenen fidan dikme etkinliğine Şile Kaymakamı Salih Yüce, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Erdoğan, Çerkes Kültür Evi Dernekleri Başkanı Ömer Çötok, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi eski Başkanı Abdullah Teber, Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Nusret Baş, Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Emrullah Ataçay, Çerkes Dil Hocaları İlhan Aydemir, Alaaddin Bayram, Yılmaz Ölmez ve çok sayıda davetli katıldı.

Geniş katılımla yapılan fidan dikme etkinliğinde tüm protokol üyeleri tek tek kürsüde konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, konuşması esnasında fidan dikim alanını tahsis eden ve etkinliğe ev sahibi olarak tüm imkanları seferber eden Çerkezköy Belediyesine teşekkür etti.

Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, Çerkesleri Çerkezköy'de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından hazırlanan binlerce fidan katılımcılar ve protokol eşliğinde toprakla buluşturuldu. Burada yapılan etkinliğin tamamlanmasının ardından katılımcılar Amfi Tiyatroda düzenlenen etkinliğe geçti.

Amfi'de düzenlenen etkinliğe ayrıca AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz de katıldı. Kafkas halk dansları ve Kafkas halk şarkıları büyük ilgi gördü.

(UA-



01.05.2017 13:46:18 TSI

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