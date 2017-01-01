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Başkan Özgüven Adana Ereğlililer Derneği'ni makamında ağırladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Adana Ereğlililer Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Adana Ereğlililer Dernek Başkanı Talip Bektaş, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve ekibinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Ereğli'ye son zamanlarda çok önemli hizmetler veriliyor. Bu hizmetleri şehrimize kazandıran Başkanımıza teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, "Yaptığımız hizmetlerin gerek ilçemizde yaşayan gerekse gurbette yaşayan hemşehrilerimizin takdir etmesi bizi çok mutlu ediyor. Şehrimizi daha cazip ve daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz. Ayrıca Ereğli'den uzak olsalar da şehrimizi sevgi ve özlemle temsil ettikleri için Adana Ereğlililer Derneği'ni kutluyor ve bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(BG-AH-Y)



01.05.2017 13:54:42 TSI

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