15 bin kişi Varsaklar Şöleni'nde buluştu

ADANA (İHA) - Adana'da, 12. Varsaklar Şöleni düzenlendi.

Varsak Şöleni, Sarıçam Şenlik Alanı'nda, Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Feke, Kozan, Sarıçam ve Adana'nın bir çok noktasından yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı şölenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, şenlik alanını dolduran binlerce Varsak'a ve katılımcıya hitap etti. Akyürek, "Torosların kartalları Varsaklar, hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Sarıçam Varsaklar Derneği'nin ve Adana'daki bütün Varsak derneklerinin büyük emek verdiği bu şölen, sadece bir şenlik olmayıp, bir ve beraber olma duygusunu artıran, var olan hasletleri, güzellikleri yeni nesillere aktarmak için yapılmış bir aktivitedir. Bu konuda yerel idare olarak bizler de her zaman Varsaklar Derneği'nin yanında olduk. Ben de Kozanlı bir Varsak olarak böyle bir şölende bulunmaktan büyük kıvanç duyuyorum" dedi.



"Varsak dağlarını hizmet ağıyla ördük"

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, Varsakların bulunduğu yerleşim alanlarına verilen hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Ramazan Akyürek, şunları söyledi:

"3 yıl önce göreve geldiğimizde nerelerde hizmet eksik diye baktık. Gördük ki Cumhuriyet tarihinden bu yana hizmetten en az nasiplenen bölgeler Varsak Dağları, Varsak Bölgeleri, Varsak Köyleri. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü, önce nerenin ihtiyacı varsa oralardan hizmete başladı. Varsak Dağları'na ilmek ilmek hizmet ağı örmeye çalıştık.

Öncelikli projelerimiz Varsak yerleşim yerlerine oldu. Çünkü oraların ihtiyacı daha fazlaydı. İhmal edilmiş yerlerdi. Bu ihmal edilmişliği bu dönemde elimizden geldiğince gidermeye çalıştık. Bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Varsak yerleşim yerlerine gerek merkezde, gerekse Torosların eteklerinde bulunan yerlere hizmet götürme konusunda kararlı bir duruş sergileyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum."



"Varsak olmak ayrıcalıktır"

Varsak olmanın hasletlerinden de bahseden Akyürek, "Varsak olmak, sadece Türk olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak değildir. Varsak olmak Karamanoğullarının genel kurmayı olmaktır. Varsak olmak Ramazanoğullarının en güçlü en etkili unsuru olmaktır. Varsak olmak Kozanoğlullarının piyadesi, savaşçısı olmaktır. Böylesine güzel hasletleri olan, güzel yüreği bulunan, vatan sevgisini yüreğinde hisseden, Türk Bayrağı'nın her milimetrekaresinde emeği olan, Türkiye Cumhuriyetinin sadık tebası konumundaki, vatan hainlerine karşı duran Varsaklar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsuru olmuştur. Bu nedenle de Varsak olmak ayrı bir gurur, kıvançtır. Ben bugün bu tabloyu gördükten sonra Varsak olmaktan bir kez daha gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şenliğiniz hayırlı olsun. Her birinize ayrı ayrı Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün selamlarını iletiyorum" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin renk kattığı etkinlikte, mehter takımı da konser verdi.

Karakucak güreş müsabakalarının yapıldığı şenliğin son bölümünde ünlü sanatçı Latif Doğan konser verdi.

Şenliğe, CHP Adana Milletvekili Sayın Zülfikar İnönü Tümer, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Varsak dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle, konuklar katıldı.

