1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gemerek'te uçurtma şenliği düzenlendi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:45
Gemerek'te uçurtma şenliği düzenlendi
Gemerek'te uçurtma şenliği düzenlendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenene 2. Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Gemerek Kaymakamlığı tarafından Eğerci köyünde düzenlenen 2. Uçurtma Şenliği öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra hazırlanan uçurtmalar uçuruldu. Birbirinden güzel uçurtmalarında gökyüzünü renklendirdiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte katılımcılara gözleme, hedik ve ayran ikram edildi.
Şenlikte konuşan Gemerek Kaymakamı Cuma Kılıç uçurtma şenliğini 23 Nisan kutlamalarının ardından yapmayı planladıklarını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle yapamadıklarını söyledi.
Şenliğe Gemerek Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Ulucanlı, Gemerek Cumhuriyet Savcısı Yunus Uğurer, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(UY-Y)

01.05.2017 18:54:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yaz'a fit girmek isteyenler salonlara doldu.
YEREL

YAZ'A FİT GİRMEK İSTEYENLER SALONLARA DOLDU.
Gürün'de Ülkü Ocakları'ndan Ozan Manas konseri
YEREL

GÜRÜN'DE ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN OZAN MANAS KONSERİ
Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERARASI GÜREŞ ŞAMPİYONASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi futbolcu ne kadar kazanıyor?
FUTBOL

YILLIK ÜCRETİ ŞOKE ETTİ!

 1
  • 2 Kylie Jenner'den cesur paylaşım
  • 3 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 4 "Sen benim en büyük ilham kaynağımsın"