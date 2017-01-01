YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Kozan, Pozantı ve Sarıçam ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mayıs Perşembe günü, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39018 Sokak, Gülpınar Mahallesi Meydan, 37021, 37052, 37020 ve 37051 sokaklar 09:00-13:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.

Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi 528, 20, 522, 521, 518, 482, 23, 517 ve 478 sokaklar 07:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 515, 526 ve 520 sokaklar ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 18 Sokağa 09:30-11:30 saatleri arasında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Reyhan, 541, 526, 540, 538, 532, 533, 537, 536, 544, 545, 542, 535 sokaklara 09:0-15:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

(ELF-Y)



02.05.2017 09:37:37 TSI

NNNN

