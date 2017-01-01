02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

02 Mayıs 2017 Salı, 09:28
Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Kozan, Pozantı ve Sarıçam ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mayıs Perşembe günü, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39018 Sokak, Gülpınar Mahallesi Meydan, 37021, 37052, 37020 ve 37051 sokaklar 09:00-13:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.
Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi 528, 20, 522, 521, 518, 482, 23, 517 ve 478 sokaklar 07:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 515, 526 ve 520 sokaklar ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 18 Sokağa 09:30-11:30 saatleri arasında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Reyhan, 541, 526, 540, 538, 532, 533, 537, 536, 544, 545, 542, 535 sokaklara 09:0-15:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

02.05.2017 09:37:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Yıldız ve Büyükler Grup Birinciliği
YEREL

KULÜPLERARASI RİTMİK CİMNASTİK YILDIZ VE BÜYÜKLER GRUP BİRİNCİLİĞİ
Adana'da kapkaç zanlısı yakalandı
YEREL

ADANA'DA KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI
Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçi öldü
YEREL

YÜK ASANSÖRÜYLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

Katil zanlısının evi kundaklandı
YEREL

KATİL ZANLISININ EVİ KUNDAKLANDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Tufanbeyli'de '1 Mayıs' pikniği
YEREL

TUFANBEYLİ'DE '1 MAYIS' PİKNİĞİ
15 bin kişi Varsaklar Şöleni'nde buluştu
YEREL

15 BİN KİŞİ VARSAKLAR ŞÖLENİ'NDE BULUŞTU
Adana'da 6 aylık bebeğin şüpheli ölümü
YEREL

ADANA'DA 6 AYLIK BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Balık avı kampında coşkulu gece
YEREL

BALIK AVI KAMPINDA COŞKULU GECE
Fotoğraf sanatının ustası sanatseverlerle buluştu
YEREL

FOTOĞRAF SANATININ USTASI SANATSEVERLERLE BULUŞTU
&quot;Kırmızı Başlıklı Kız&quot; Adana'da
YEREL

"KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ" ADANA'DA
Adana'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLANAN GENÇ AĞIR YARALANDI
Kavganın ardından yolu trafiğe kapattılar
YEREL

KAVGANIN ARDINDAN YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Besinlerin bilinmeyen faydaları!
SAĞLIK

BENZEDİĞİ ORGANA İYİ GELEN 15 SÜPER YİYECEK!

 1
  • 2 İşte Mahmut Tuncer'in kızı
  • 3 En çok Türk milyarderi bu şehirden çıktı
  • 4 Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu!