Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Kozan, Pozantı ve Sarıçam ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mayıs Perşembe günü, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39018 Sokak, Gülpınar Mahallesi Meydan, 37021, 37052, 37020 ve 37051 sokaklar 09:00-13:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.
Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi 528, 20, 522, 521, 518, 482, 23, 517 ve 478 sokaklar 07:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 515, 526 ve 520 sokaklar ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 18 Sokağa 09:30-11:30 saatleri arasında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Reyhan, 541, 526, 540, 538, 532, 533, 537, 536, 544, 545, 542, 535 sokaklara 09:0-15:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
02.05.2017 09:37:37 TSI
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