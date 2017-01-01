02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Belediyesi üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor

02 Mayıs 2017 Salı, 12:33
Büyükşehir Belediyesi üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor
- Hayvanlar için koruyucu hekimlik anlatıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'da çiftçilere yönelik gerek eğitim, gerekse de ücretsiz fidan dağıtımı konusunda önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerini bilinçlendirmek amacıyla da çeşitli eğitim programları düzenliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından, Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesinde 'Hayvan Sağlığında Koruyucu Hekimlik' konulu bir program düzenlenerek hayvan yetiştiricilerine ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Sunum eşliğinde verilen eğitim sırasında, büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlara; barınak dizaynı, hayvan seçimi ve besleme, aşılama, buzağı bakımı gibi konularda bilgiler verildi. Gerçekleştirilen eğitim programlarında hayvan sahiplerinin hayvan sağlığında önleyici tedbirler almaları, ilaç ve tedavi masraflarının en aza indirilmesi ve hayvansal verimi artırmaları hedefleniyor.
Düzenlenen eğitim programı çerçevesinde programa katılan hayvan yetiştiricilerine ayrıca, hayvan hastalıkları ile ilgili tanıtıcı broşür, aşı programı ve çeşitli ürünlerin bulunduğu çantalardan hediye edildi.
(BT-SD-Y)

02.05.2017 12:42:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Öğrencilere futbol eğitimi
YEREL

ÖĞRENCİLERE FUTBOL EĞİTİMİ
Lider, deplasmanda puan arayacak
YEREL

LİDER, DEPLASMANDA PUAN ARAYACAK
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı mazbatasını aldı
YEREL

MHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI MESUT SAMANLI MAZBATASINI ALDI
Öğrenciler ayakkabı üretimini yakından gördü
YEREL

ÖĞRENCİLER AYAKKABI ÜRETİMİNİ YAKINDAN GÖRDÜ
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
MİAD'ın Zirvedekiler projesi başladı
YEREL

MİAD'IN ZİRVEDEKİLER PROJESİ BAŞLADI
Yeşilyurt Belediyesi öğrencileri Çanakkale'ye gönderiyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE'YE GÖNDERİYOR
Malatya'nın 13 ilçesinden 34 öğrenci Çanakkale Şehitliğini gezdi
YEREL

MALATYA'NIN 13 İLÇESİNDEN 34 ÖĞRENCİ ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNİ GEZDİ
Daire başkanları ve şube müdürlerine yönelik çalıştay
YEREL

DAİRE BAŞKANLARI VE ŞUBE MÜDÜRLERİNE YÖNELİK ÇALIŞTAY
Arslanboğa'nın çalıştırdığı Şehit Kamil bedensel engelliler takımı şampiyon oldu
YEREL

ARSLANBOĞA'NIN ÇALIŞTIRDIĞI ŞEHİT KAMİL BEDENSEL ENGELLİLER TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
10. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
YEREL

10. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ SONA ERDİ
TED Malatya Kolejinde 'İngilizce Çalıştayı' düzenlenecek
YEREL

TED MALATYA KOLEJİNDE 'İNGİLİZCE ÇALIŞTAYI' DÜZENLENECEK
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR SPORTİF DİREKTÖRÜ RAVCI:
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı