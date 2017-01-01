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Büyükşehir Belediyesi üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor

- Hayvanlar için koruyucu hekimlik anlatıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da çiftçilere yönelik gerek eğitim, gerekse de ücretsiz fidan dağıtımı konusunda önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerini bilinçlendirmek amacıyla da çeşitli eğitim programları düzenliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından, Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesinde 'Hayvan Sağlığında Koruyucu Hekimlik' konulu bir program düzenlenerek hayvan yetiştiricilerine ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Sunum eşliğinde verilen eğitim sırasında, büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlara; barınak dizaynı, hayvan seçimi ve besleme, aşılama, buzağı bakımı gibi konularda bilgiler verildi. Gerçekleştirilen eğitim programlarında hayvan sahiplerinin hayvan sağlığında önleyici tedbirler almaları, ilaç ve tedavi masraflarının en aza indirilmesi ve hayvansal verimi artırmaları hedefleniyor.

Düzenlenen eğitim programı çerçevesinde programa katılan hayvan yetiştiricilerine ayrıca, hayvan hastalıkları ile ilgili tanıtıcı broşür, aşı programı ve çeşitli ürünlerin bulunduğu çantalardan hediye edildi.

(BT-SD-Y)



02.05.2017 12:42:29 TSI

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