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Akşehir'de şiir ve Türkü dinletisi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, kültürel etkinlikleri kapsamında bir şiir ve türkü dinletisi gecesi düzenledi.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki "Kelimelerin Dansı" isimli programda, Yazar, Şair ve Radyo Programcısı Mehmet Ercan ve orkestrası, şiirlerin türkülerle harmanlandığı bir programla Akşehirlilerle buluştu. Programında bir çok şiiri Anadolu'nun güzel türküleri eşliğinde seslendiren Mehmet Ercan, zaman zaman kendi hayatından anlattığı hikayelerle de izleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Mehmet Ercan'a gece boyu Şentürk Dündar ve orkestrası eşlik etti. Gecenin sonunda orkestra üyelerini ve Mehmet Ercan'ı tebrik eden Başkan Akkaya, Mehmet Ercan'a bir plaket takdim etti.

Programa Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri H. Emrullah Öztürk, Bilal Eği, Yazar Adil Karagöz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(CF-AH-Y)



02.05.2017 12:47:36 TSI

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