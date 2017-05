YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Köylü pazarı artık kapalı pazar yerine kurulacak

Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta her hafta Salı günü hal girişine kurulan köylü pazarı artık belediye tarafından yaptırılan kapalı pazar yerine kurulacak.

Köyden getirdikleri organik ürünleri her Salı günü hal girişine kurulan köylü pazarında satışa sunan üreticiler, artık ürünlerini Yozgat Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'ndeki tezgahlara dizerek satış yapacaklar.

Köylülerin şehir merkezine getirdikleri ürünleri daha sağlıklı ortamda satmaları için köylü pazarını, kapalı pazar yerine taşıdıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan,"Yozgat'ta Salı günleri köylülerimiz, şehir merkezine gelerek köylerinde ürettikleri süt, peynir, yoğurt, yumurta ve yağ gibi ürünleri gelişi güzel, sağlıksız ortamlarda satışa sunuyorlardı. Buna bir son vermek istedik. Bu sene güzel bir kapalı pazar yeri yaptık ve bugün itibariyle köylülerimizi kapalı pazar yerine taşıdık. Bundan sonra köylülerimiz ürettikleri ürünleri, kapalı pazar yerimizde Yozgatlılarla buluşturacak. Hem köylülerimiz için hem de vatandaşlarımız için güzel, nezih, sağlıklı bir ortamda satış yapma ve alışveriş yapma imkanı olacak" dedi.

Sorgun'un Mehmetbeyli köyünden gelen Mehmet Salman, "Kapalı pazar yeri sonuçta temiz, nezih bir ortam. Üzeri kapalı olduğu için yağmur sıkıntısı olmuyor. Durumdan memnunuz. Vatandaş bir aya kadar buraya da alışacaktır ve pazara rağbet artacaktır" şeklinde konuştu.

Dilek Babacan isimli satıcı ise Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar yerine taşınmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Yozgat'a Saraykent'ten geliyorum. Köyümüzde ürettiğimiz ürünleri Yozgat'ın hizmetine sunuyoruz. Her hafta hal girişinde tezgah açardık, şimdi bizi kapalı pazara yerleştirdiler. Buradan gayet memnunuz, işlerimiz de iyi gidiyor. Burayı yapanlardan Allah razı olsun" görüşlerine yer verdi.



02.05.2017 13:26:46 TSI

