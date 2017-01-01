Gürsu'nun tarihi meydanına bakım
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu Belediyesi, ilçenin tarihi Zafer Meydanı'nı yeniliyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce Zafer Meydanı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor. Atatürk Anıtı çevresinde başlatılan peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları ile ilçe yeni vitrinine kavuşturuldu. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizi yaza hazırlamak ve halkımıza kimliği olan bir ilçede yaşama imkanı sunmak maksadıyla çevre düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
(Mş)
02.05.2017 15:15:30 TSI
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