YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum'da çiftçinin yüzü gülmeye devam ediyor

Erzurum'da çiftçinin yüzü gülmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Yaz ayının gelmesiyle birlikte yatırımlarını hızlandıran Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in göreve gelmesiyle birlikte başlattığı çiftçi destek atağı, bölgede gerçekleşen çalışmalarla devam ediyor. Kış ayının sona ermesiyle birlikte iş makineleri kırsal alanlarda, içme ve sulama göletlerinin yapımına yoğunlaştı. Ekipler, 2017 yılı içerisinde Erzurum genelinde 14 göleti tamamladı. Son olarak Horasan ilçesi Kalender Mahallesi'nde yapımına başlanan ve su toplama aşamasına gelen gölet, bölgede yaşayan vatandaşlara adeta can suyu olacak. Alanda oluşturulan gölette 420 bin metreküp suyun birikmesi bekleniyor. Çevrede bulunan bin 200 dönüm arazinin sulanacağı göletle 2 bin büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan da faydalanacak. Horasan'da geçtiğimiz haftalarda su dolumu gerçekleşen Kırık Mahallesi göleti ise 300 bin metreküp suyla 650 dönümlük alanda sulama başlattı. Ayrıca bölgede bin 500 büyükbaş hayvanın da içme suyu ihtiyacı karşılandı. Yapılan göletlerle birlikte kentte birçok alanda tarımsal sulama ve hayvan içme suyu ihtiyaçları da karşılanmış oldu. Yaz boyunca devam edecek olan gölet yapımları da taleplere göre gerçekleştiriliyor. Gölet talep eden mahallelerde başvuruların ardından etüt çalışmaları yapılıyor. Yapılan zemin çalışmalarının ardından kısa süre içinde göletler tamamlanarak halkın hizmetine sunuluyor.

(ERZ-Y)



02.05.2017 15:41:33 TSI

NNNN

