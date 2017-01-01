YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dinar Belediyesi için pul yapıldı

Dinar Belediyesi için pul yapıldı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - PTT Başmüdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Dinar Belediyesi ile Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali logosunun yer aldığı özel posta pulu çalışması Belediye Başkanı Saffet Acar'a teslim edildi.

Çalışması bitirilen pullar, Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir ve Dinar PTT Şubesi Müdür Vekili Mustafa Arslan tarafından Başkan Acar'a takdim edildi. Alınan bilgiye göre, üzerinde belediye ve festival logoları bulunan pulların belediye posta gönderilerinde kullanılacağı öğrenildi.

Öte yandan, pul görsellerinin belediye tarafından PTT'ye gönderildiği ve çalışmanın bu şekilde başladığı öğrenildi.

(GC-



02.05.2017 17:30:18 TSI

NNNN

