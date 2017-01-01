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Ayvalık'ta Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılış coşkusu



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hayırsever iş adamı Cihan Şişman tarafından ilçeye kazandırılan ve 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında hizmete giren Sebahat-Cihan Şişman Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin resmi açılışı gerçekleşti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Uçak, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, 81 ilin Güzel Sanatlar ve Spor Akademileri Okullarının Müdürleri, Ayvalık'ın sevilen işadamı Ahmet Sucu, ilçedeki okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı açılış töreninde hayırsever çift Sebahat ve Cihan Şişman da hazır bulundu.

3 bin 100 metrekare kapalı alana sahip 3 katlı tam donanımlı, 18 derslikli, 540 öğrenci kapasiteli, 300 kişilik konser salonuna sahip okulun açılışında konuşan hayırsever işadamı Cihan Şişman, "Bizim aile olarak çok eskiye dayanan ülkemize bir armağan verebilme hayalimiz gerçekleşirken, Ayvalık'ımız bir güzel sanatlar lisesine kavuşmuş oldu. Hayaller fırsatlarla gerçekleşir. Bize fırsat veren, somut, nesnel, yapıta dönüşmesinde emeği geçen ve katkısı olan burada ayrıntısına giremeyeceğim Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili birimlerini, valilerimizin, kaymakamlarımızın, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin, bu makamlarda çalışan diğer alt birimlerinin bu hayalimizi gerçekleştirmemizde katkıları büyüktür" dedi.

Açılışta konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Uçak Cihan Şişman ve eşi Sebahat Şişman'a böylesi bir okulu kazandırdığı için teşekkür etti.

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık'ın Türkiye'nin nadide köşelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ayvalık bu kadar güzel olunca sanatçılar da ilçemize rağbet ediyor. Ayvalık'ı da sanatçılar besliyor. Ayvalık böyle bir yer. Bu yüzden de sevgili Cihan ağabey ve değerli eşi bu liseyi o kadar güzel düşünmüşler ki, müthiş bir şey olmuş. Ayvalık'a da çok yakıştı" dedi.

Açılışta konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yaklaşık 3 yıl önce soğuk bir kış gününde temeli atılan okul binasının, sıcak bir günde resmen hizmete girdiğini kaydederek, "Umarım sonsuza kadar yaşayacak olan okulun her günü bahar havasında geçer. Bu büyük hizmeti Ayvalık'a, Balıkesir'e, ülkemize kazandıran emekli öğretmen çift Sebahat-Cihan Şişman bu vesile ile öğretmeyi sürdüreceklerdir" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da, Cihan Şişman ve eşine seslenerek; "Gerçekten büyük bir iş yaptınız. Bunu buradaki herkes çok iyi biliyor. Ama ben bir kez daha hatırlatmak isterim. 25 yıllık idareciyim. Ülkemizin değişik noktalarında farklı alanlarda görev yaptım. İşimiz gereği bir çok zenginle tanışma fırsatımız oldu. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz okulumuzun zenginlikle bir alakası yok. Sizden çok daha zengin çok sayıda insan var bu ülkede. Ama bu okulun değerini bilemediği için, Şişman Çiftinin düşündüğünü düşünemediği için gönlünde bu millete olan sevgisini aşkını, borcunu gösterebilmenin okul yaptırmak yada bir eser yaptırmak olduğunu bilemediği için sizden çok daha zengin bir çok insan bu okulun yapılmasında güzellikten mahrum kalıyorlar" ifadelerini kullanarak Şişman çiftine teşekkür etti.

Vali Yazıcı konuşmasının ardından Sebahat-Cihan Şişman çiftine plaket ve çiçek takdim etti.

Tören, okulun öğrencileri tarafından verilen mini konserin ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ve okulun gezilmesiyle sona erdi.

(SS-



03.05.2017 08:27:29 TSI

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