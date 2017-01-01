YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde'de 622 personel kamudan çıkarıldı

Niğde'de 622 personel kamudan çıkarıldı



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Valiliği Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 622 personelin kamudan çıkarıldığını açıkladı.

15 Temmuz'dan bu yana yapılan soruşturmalar kapsamında Niğde'de yapılan soruşturmaları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''15.07.2016 tarihinde bazı İllerimizde kanunsuz bir takım darbe teşebbüsü ve bağlantılı terör olaylarının meydana gelmesi üzerineMilli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun çeşitli katmanlarında bulunan üyeleri ile ilgili yürütülen çalışmalar İlimizde kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede KHK/667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasının ardından ilimizde yapılan çalışmalar sonucunda 02 Mayıs 2017 tarihi itibariyle; toplam 100 personel görevden uzaklaştırılmıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair KHK/672 sayılı, KHK/675 sayılı, KHK/677 sayılı, KHK/679 sayılı, KHK/ 683, KHK/ 686 ve KHK/689 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile; İlimiz genelinde toplam 622 personel ( 5 Valilik personeli, 1 Kaymakamlık personeli, 3 İl Özel İdaresi personeli, 43 Ömer Halisdemir Üniversitesi personeli, 287 Milli Eğitim personeli, 13 Müftülük personeli, 32 Adliye personeli, 3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli, 2 DSİ personeli, 77 Sağlık personeli, 2 SGK personeli, 1 Çalışma ve İş Kurumu personeli, 1 Patates Araştırma Enstitüsü personeli, 2 Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personeli, 3 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, 132 Emniyet Personeli, 2 Jandarma personeli, 4 Defterdarlık personeli, 2 Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, 1 KYK personeli, 5 Niğde Belediyesi personeli, 1 MSB-TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli) kamu görevinden çıkarılmıştır.''

Açıklamada ayrıca, "'5 özel okul, 5 özel öğrenci yurdu, 3 özel öğretim kursu, 5 sendika il temsilciliği, 1 dernek olmak üzere toplam 19 kurum kapatılmış ve hazineye devredilmiş olup; daha önceden kapatılan 4 dershanenin de malvarlıkları hazineye devredilmiştir. Ayrıca; 1 öğrenci yurdu inşaatı hazine adına tescil edilmiş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 1 öğrenci yurdu inşaatı da hazine adına tescil edilerek Bor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiştir. KHK/677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2 Dernek kapatılmıştır. İl genelinde OHAL kapsamında taşınmaz devrini önlemek amacıyla 1037 kişi için önlem alınmış olup; ayrıca Maliye Hazinesine 39 taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1 taşınmazın devri gerçekleşmiştir. Mahkemelerce İhtiyati tedbir konularak 1727 taşınmazın devri engellenmiş ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce de 412 taşınmaz kısıtlanmıştır. Tapu ve Kadastro verilerine göre Maliye Hazinesine devri gerçekleştiren taşınmazın yaklaşık değeri ise 32.555.000,00 TL'dir. Ayrıca; Bor İlçesinde bulunan Mülkiyeti ile birlikte hazineye devredilen tarım ve hayvancılık tesisindeki 343 adet canlı büyükbaş hayvanın satışı ihale yolu ile yapılmış olup Maliye Bakanlığınca onaylanmıştır.''

(AG-Y)



03.05.2017 12:11:38 TSI

NNNN

