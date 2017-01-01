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Genç'te liseler arası bilgi yarışması



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) -Bingöl'ün Genç ilçesinde liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arası bilgi yarışması organize edildi. 5 lisenin katıldığı yarışma Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde yapıldı.

Türk dili ve Edebiyatı, Matematik, İnkılap Tarihi ve Genel Kültür alanlarından 10 soru yöneltilen yarışmada, soruların tamamını doğru cevaplayan Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu. Yarışmada İbni Sina Lisesi 45 puanla ikinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 35 puanla üçüncü oldu.Birinci olan Anadolu lisesi Bingöl'de yapılması planlanan bilgi yarışmasına katılma hakkı kazandı.Yarışma sonunda dereceye giren okulların öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

5 lisenin ilçede bilgi yarışmasına katıldığını aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "Amacımız, öğrencilerimizin kaynaşmalarını, birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Burada bilgileri ölçmekten ziyade, çocuklarımızın sosyalleşmesi, kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak ve eğitim adına bir hareketlilik meydana getirmektir"dedi.

(SA-HİV-Y)



03.05.2017 12:50:20 TSI

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