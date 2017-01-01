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Ilıcalı, ilçe teşkilatlarına teşekkür etti



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yoğun bir referandum çalışmasının ardından Erzurum'u 30 Büyükşehir arasında birinci yapan bazı teşkilatlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan halk oylamasında Erzurum yüzde 74.5 'Evet' oy oranıyla 30 Büyükşehir arasında birinci, 81 İl genelinde ise 5'inci olmuştu. Bu başarıda Ak Parti ve MHP teşkilatlarının yoğun bir program eşliğinde çalışmaları büyük oranda etkili oldu. Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'da bu başarının altında imzası bulunan Yakutiye, Palandöken, Şenkaya, Olur, Oltu, Narman İlçe teşkilatlarına ve MHP il Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

"Erzurum Bizleri Gururlandırdı"

Teşkilatları ziyaret ederek çalışmalarından dolayı İlçe başkanlarını ve teşkilat mensuplarını tebrik eden Milletvekili Ilıcalı, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, Bakanımız, İl Başkanımız ve Milletvekillerimizin selamlarını getirdim. Türkiye, 16 Nisan'da geleceği için önemli bir karar vererek 'Evet' dedi hemde Erzurum yüzde 75 'Evet' oy oranıyla birinci oldu. Bizler Milletvekilleri olarak Erzurum adına gurur duyduk. Bu oylamadan sonra iki defa mecliste bulunduk. Bakanlar olsun milletvekilleri olsun bu sonuç için bizleri tebrik etti. Yani 30 Büyükşehir arasında birinci olmak büyük bir başarıydı." dedi.

"Türkiye Yeni Bir Döneme Girdi"

Yeni sistemle birlikte Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini söyleyen Ilıcalı "Bundan sonra Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu değişiklikle birlikte güzellikler olacağına inanıyorum, bunu yaşadıkça daha iyi anlayacağız. Meclisimiz uyum yasalarını hızlı bir şekilde çıkaracak. 21 Mayıs'ta kongremiz var. Daha çok ve daha iyi çalışmamız lazım. Bize oy veren vermeyen herkesin partisi olduğumuzu hissettirmemiz lazım, çünkü biz hükümetiz. " diye belirtti.

"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin Oldu"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin halk oylaması sonucunda kabul edilmesiyle Türkiye'nin önünün açıldığını dile getiren Milletvekili Ilıcalı "Biz bu değişikliği tek başımıza yapmadık. Meclis başkanımız 4 Partiye de değişiklik için çağrı yaptı. CHP ve HDP bu değişikliği baştan reddetti. Biz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninde desteği ile anayasa değişikliğini halkımızın önüne getirdik. Bu 2 parti ülkenin geleceğini düşünerek iş birliği yaptılar. Halkımızda referandumda MHP'nin de desteği ile yüzde 51,5 'Evet' oyuyla değişikliği kabul etti. Sonuçta da 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözü lafta kalmadı ve millet gerekeni yaptı. Türkiye'nin önünü açacak bu değişiklik için emeği geçen tüm Milliyetçi Hareket Partililere, Büyük Birlik Partisi'ne Sivil Toplum Kuruluşlarına, bu oylamada bize inanıp güvenerek destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz güzel bir yola girdi. Önümüzdeki günler içerisinde önemli değişikliklere şahit olacağız. " şeklinde ifade etti.

"Yeni Sistem Erzurum'da Dev Projeleri Hızlandıracak"

Yeni anaysanın kabul edilmesiyle Türkiye'nin önünün açıldığına ve Erzurum'da da büyük değişimlerin olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ilıcalı "Şehrimizde 2 önemli değişiklik olacak. Birincisi; Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Türkiye genelinde özel sektör tarafından 82 milyar liralık başvuru oldu. Erzurum bu program kapsamında en büyük desteği alarak 20 milyar liranın üzerinde bir paya sahip oldu. Bu da 20-25 bin istihdam demek oluyor. Yeni sistemin kabul edilmesiyle birlikte bu tür projelerin gerçekleşme şansı daha da arttı. İkinci önemli değişiklik ise; üzerinde uzun zamandır durduğum 2026 Kış olimpiyatları. Bu olimpiyatlarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamıştım. Raporu Cumhurbaşkanımıza ilettim, kendileri sağolsun uygun gördü ve İstasyon meydanından Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatlarına adaylağını ilan etti. Cumhurbaşkanımızın ilanının ardından işin içerisinde olan üniversite hocaları, medya ve turizmcilerle toplantı yaptım. Bu adaylık olduğu zaman şehrin çehresi değişecek, kentsel dönüşüm ve altyapı hizmetleri hızlanacak. Erzurum için birçok projenin önü açılmış olacak. Hazırladığımız tramvay ve raylı sistem projeleri Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha da hızlandı. Erzurum'a sadece ulaştırmada 4-5 milyar liralık yatırım gelecek. Sizlere tekrar şahsım, Genel Başkanım, İl teşkilatlarımız adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

(ERZ-AT-Y)



03.05.2017 14:09:10 TSI

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