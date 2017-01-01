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Dünya Dans Günü coşkuyla kutlandı

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Dans Günü'nü dans gruplarının ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutladı.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Menteşe ilçesi Düğerek Sosyal Tesisleri Spor Salonunda yapılan etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları alt yapı sporcuları, Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Mudassa Dans Kulübü ve Sueno Dans Kulübünden toplamda 140 sporcu katıldı. Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle başlayan Dünya Dans Günü Etkinliği tango, salsa, bachata ve cha cha danslarıyla devam etti.

Modern Dans, break dans gösterileriyle eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlik Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları alt yapı sporcularının zeybek gösterisi ve tüm katılımcılarla birlikte oynanan Kerimoğlu Zeybeğiyle sona erdi.

(BT)



03.05.2017 14:24:18 TSI

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