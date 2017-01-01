YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sivas'ta Türkçüler Günü kutlandı.

Sivas'ta Türkçüler Günü kutlandı.

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 3 Mayıs Türkçüler Günü kutlandı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



SİVAS (İHA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 3 Mayıs Türkçüler Günü kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Sivas'ta da 3 Mayıs Türkçüler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sivas Ülkü Ocakları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı. Eğitim fakültesi önünde toplanan katılımcılar, Türk bayrakları ve 1944 yılında Turancılık davasından yargılanan düşünürlerin posterlerini taşıyarak Kültür Merkezi önüne yürüdü. Burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Mehter Takımı mehteran gösterisi sundu. Günün önem ve anlamı ile ilgili konuşmayı Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanı Rıfat Kalkan yaptı. Kalkan konuşmasında," 1944'de başlayan bu kutlu mücadele, inançla sahiplenilmiş bir davanın yıllar ötesine baki kalacağını, azmin, kararlılığın her türlü zorluğun üstünden gelebileceğini ispat etmiştir. 3 Mayıs Türk milletine acımasızlığı yaşatanların karşısında 'çileler bizim rütbemizdir' diyerek, her türlü olumsuzluk ve zorluk karşısında Türk milletine en derin sevginin tüm Dünyaya ilan edildiği gündür. 3 Mayıs Türk'ün değer yargılarını, bizi biz yapan değerleri savunanları hapislere, tabutluklara hapsedenlerin ne denli beyinlerinin kökleştiğinin tescillendiği gündür" dedi.

Mehteran eşliğinde oyunlar oynandı. Katılımcılara yemek ikram edildi. Etkinliği MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz'da takip etti. Kutlama Ülkücü Yemini ile son buldu.

(GF-



03.05.2017 14:42:41 TSI

NNNN

