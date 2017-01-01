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Modern Çöp Aktarım İstasyonu hizmet vermeye devam ediyor



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Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar'da yapımı tamamlanan ve görkemli bir törenle açılışı yapılan Ceylanpınar Çöp Aktarım İstasyonu yaklaşık bir aydır hizmet veriyor.

Ceylanpınar'da toplanan çöpler katı atıklar aktarım istasyonunda daha büyük araçlara yükleniyor. Buradan Şanlıurfa merkezde bulunan çöp bertaraf istasyonlarında geri dönüşüme tabi tutuluyor. Ceylanpınar'a aktarım istasyonun yapılmasıyla birlikte çöp yığınları ve kötü koku da ortadan kalkmış oldu. Konu hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, yaklaşık bir aydır çöp aktarım istasyonun hizmet verdiğini söyledi. Çöplerin kepez arkasında depolanmadan il merkezine aktarıldığını ifade eden Daşkıran, "Ceylanpınarlı hemşerilerimiz şunu çok iyi bilsin artık kepezin arkasında çöp denilen bir şey kalmadı. Eski çöp alanının yerini de yeşillendireceğiz" diye konuştu.

Beyazkule mevkiinde çöp bertaraf istasyonu yapılacağını belirten Daşkıran, bu alanın yapılmasıyla birlikte çöplerin Şanlıurfa merkeze gönderilmeyeceğini ifade etti.

(UK-SD-Y)



03.05.2017 14:43:06 TSI

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