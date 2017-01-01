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İkizce'ye 3 saha



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun İkizce ilçesine kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahası olmak üzere 3 adet saha inşa edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilecek olan spor sahalarının yapımı ile ilgili sözleşme imzalandı. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun girişimleriyle gerçekleşen yatırım ile ilgili olarak İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, Spor Toto Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda İkizce Yoğunoluk Mahallesi'ne yapılacak olan kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahaları için sözleşme imzalandı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yapılacak 3 adet sahanın gençlerin fiziksel ve mental gelişimlere önemli katkılar yapacağına inandığını belirtti. İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İkizce Yoğunoluk Mahallemizde yapılacak olan Kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahaları için Spor Toto Başkanlığı ile sözleşme imzalanmıştır. Tüm gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Bizden yardımlarını esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Ordu Milletvekilimiz Metin Gündoğdu'ya ve Spor Toto Başkanımız Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(MAK-SLH-Y)



03.05.2017 15:57:15 TSI

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