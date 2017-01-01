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Coğrafi işaretli ürünler Zirvesinde Arapgir tanıtıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:16
Coğrafi işaretli ürünler Zirvesinde Arapgir tanıtıldı
Coğrafi işaretli ürünler Zirvesinde Arapgir tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Arapgir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde, Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak Arapgir'i ve Arapgir ürünlerini tanıttı.
110 firmanın yer aldığı zirvede Arapgir Belediyesi standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken zirvede Arapgir Belediyesi tanıttığı köhnü üzümü ve mor reyhan ile farkındalık oluşturdu. 2 gün süren zirvede Arapgir Belediyesi standını Malatya Valisi Mustafa Toprak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yarkın, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ATO Başkanı Gürsel Baran, Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Turgut Özal Tıp Merkezinin kurucusu Prof.Dr. Nihat Bozdağ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Fazlı Polat, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve yüzlerce vatandaş ziyaret etti. Zirve ile ilgili konuşan Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuncay Çağdaş, zirvenin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Bu zirveye katılmamızdaki amacımız Arapgir' in kendine özgü ürünlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak ve üreticilerimize destek olmaktı. Biz Arapgir'i üzümün ve reyhanın merkezi haline getirmek istiyoruz. Zirveden sonra reyhan bitkisi hakkında çok fazla olumlu geri dönüşler aldık. İlerleyen günlerde reyhanın bütün çeşitleriyle Türkiye'nin dört bir yanında tüketiciyle buluşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

03.05.2017 17:24:44 TSI
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